Reprise du football en France : Noël Le Graët propose une date

« Le début du Championnat est à fixer. On va peut-être modifier un peu le calendrier (le redémarrage de la Ligue 1 était prévu le 17 juin). J'ai demandé que le premier match soit la finale de la Coupe de France (PSG-Saint-Étienne). On pourrait reprendre avec cette rencontre, le samedi 13 juin ou le 20 juin. Cela donnerait une bonne image du football amateur et professionnel que l'on démarre par cette compétition. Et on jouerait la finale de la Coupe de la Ligue (PSG-Lyon) trois jours après. Comme ça les deux Coupes auraient lieu (évidemment à huis clos) avant le début du Championnat. On est en train de refaire le calendrier, à la Fédé et à la Ligue. Cette proposition n'a pas été contredite. Je considère que quand on ne me dit pas non, c'est oui. »