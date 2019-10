Rennes: Stéphan justifie la mise à l’écart de Grenier

Clément Grenier traverse une période délicate avec Rennes. Absent du groupe breton depuis deux matches, l’ancien Lyonnais paie ses "performances décevantes" mais aussi "un comportement jugé individualiste", rapporte L’Equipe. En conférence de presse ce jeudi, Julien Stéphan est revenu sur cette mise à l’écart.

"Je suis très à l'aise, c'est un choix purement sportif. On s'est vu avec Clément (Grenier) à plusieurs reprises, il sait exactement ce que je pense de lui. On s'est entretenu pendant une heure avant le match à Monaco. Tous les joueurs sont sujets à la concurrence, à lui de retrouver son niveau de performance. Grenier égoïste sur le terrain ? Ce qui me dérange, c'est quand on emploie ce terme-là sans développer ou donner des arguments. Ce qui me dérange, c'est de cataloguer des gens sans arguments. Je n'ai jamais parlé d'individualisme, mais de niveau de performance", a martelé le technicien rennais.