Rennes: Rafinha sur le banc à Nantes

Alors que le Stade Rennais se déplace à Nantes, dans un stade où les Rouge et Noir n'ont plus perdu depuis 2005, Julien Stéphan a choisi de faire tourner et de laisser la recrue Raphinha sur le banc, avec également Jonas Martin et Benjamin Bourigeaud. M'baye Niang et Adrien Hunou composeront l'attaque du SRFC.

Côté nantais, René Khrin et Kader Bamba intègrent le onze de départ, aux dépens de Mehdi Abeid et Imran Louza. Charles Traoré étant blessé, Fabio va débuter à gauche de la défense, Stephen Appiah prenant le flanc droit.

Nantes: Lafont - Appiah, Girotto, Pallois, Fabio - Touré, Khrin - Bamba, Blas, Simon - Coulibaly

Rennes: Mendy - Traoré, Da Silva, Gnagnon, Morel - Del Castillo, Grenier, Camavinga, Léa-Siliki - Hunou, Niang