Rennes : Nzonzi poursuit l'aventure

Le classement final de cette saison 2019-20 de Ligue 1 a été communiqué par la LFP. Respectivement deuxième et troisième de Ligue 1 à l’issue de cette saison entérinée, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais disputeront la Ligue des champions la saison prochaine. Un grand moment pour le club breton, qui attend cette récompense depuis longtemps, et qui n'est pas sans conséquence en coulisses. Nzonzi rempile pour un an à Rennes Recruté fin janvier pour une demi-saison, Steven Nzonzi va prolonger son aventure en Bretagne. Le milieu défensif international français voit son bail automatiquement prolongé d'un an avec la qualification du Stade Rennais pour la plus prestigieuse des compétitions. Nicolas Holveck, président du Stade Rennais, l'a officialisé ce jeudi soir sur La Chaîne L’Équipe.