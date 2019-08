Rennes: Niang raconte son but contre le PSG

Mbaye Niang est évidemment très heureux d’avoir marqué le but de l’égalisation (44e) lors de la victoire contre le PSG (2-1), dimanche dernier en Ligue 1.

"À partir du moment où Hamari centre, je sais déjà où est le but. Je me suis concentré sur le contrôle, je savais où je voulais la mettre. C’est le genre de geste que je travaille à l’entraînement. Ce sont des enchaînements compliqués à réaliser car il faut bien contrôler le ballon et se retourner très vite. Ça a permis d’ouvrir mon compteur mais surtout à l’équipe de revenir dans le match avant la pause", décrit ainsi l’international sénégalais sur le site du SRFC.

Recruté définitivement pour 15 millions d’euros cet été, le joueur formé à Caen, désormais âgé de 24 ans, est ambitieux: "Ça s’est concrétisé mais ce n’est pas une fin en soi. Comme le club, j’ai des objectifs. Main dans la main, on va essayer d’aller le plus loin possible. On a une belle saison à vivre. On a un bon collectif. On a un bon coach entouré d’un très bon staff. Je tiens à le souligner".