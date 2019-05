Rennes: Le nouveau maillot domicile dévoilé

C'est dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, mettant en scène M'Baye Niang, l'attaquant du SRFC, et le rappeur ABD, que le Stade Rennais a dévoilé sa nouvelle tunique domicile pour la saison 2019-2020. Après deux années consécutives avec un maillot rouge, Rennes et Puma ont choisi de revenir à du classique, avec une moitié rouge et une moitié noire.

"Avec une moitié rouge et une moitié noire, en référence à l’emblème du Stade Rennais F.C., et des manches rouges, le maillot s’inscrit à la fois dans la tradition du club mais aussi dans la modernité à travers son design et ses technologies", a précisé le club breton dans son communiqué.