Rennes: Le grand retour de Pagis

En s'imposant (3-2) contre Toulouse le 27 octobre dernier lors de la 12e journée de Ligue 1, le Stade Rennais avait mis fin à une série de dix matches sans victoire toutes compétitions confondues. Et dimanche, c'est Amiens qui débarque au Roazhon Park pour le compte de la 13e levée, trois jours après un revers rédhibitoire contre Cluj (1-0) en Ligue Europa.

En parallèle, le club breton a pris la décision d'améliorer encore le staff technique travaillant auprès du centre de formation. Ainsi, c'est une ancienne gloire des Rouge et Noir, Mickaël Pagis, qui reprend du service au sein d'une formation qu'il connaît très bien, ce en qualité d'entraîneur spécifique des attaquants, des U17 à la réserve. A 46 ans, "Pagistral" retrouve donc un SRFC dont il avait porté les couleurs en fin de carrière, entre 2007 et 2010.

"Je suis très content de retrouver les Rouge et Noir, d’autant plus dans le rôle que l’on m’a confié. La gestion spécifique des attaquants est la base de ma formation et ce qui me motive. Pouvoir le faire ici, au Stade Rennais F.C., est une réelle preuve de confiance de la part de la direction du club", commente celui qui est également passé par Sochaux, Strasbourg ou Marseille.