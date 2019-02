Spectaculaire vainqueur à Montpellier (2-4), dimanche à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1, le Stade de Reims n’avait plus été à pareille fête depuis 43 ans.Il faut en effet remonter au 6 décembre 1975 et à un succès 4-2 à Metz pour retrouver une équipe de Reims capable d’inscrire 4 buts à l’extérieur. Fort de ses 41 points après 26 journées, le Stade de Reims n’avait d’ailleurs plus affiché un tel total de points depuis cette même saison (44).