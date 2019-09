Reims: Oudin raconte son transfert avorté à la Fiorentina

Rémy Oudin a vécu un dernier jour du mercato agité. Annoncé à la Fiorentina, le milieu de terrain de Reims n'a jamais pris l'avion.

Lundi 2 septembre, le joueur a vidé une partie de son casier au centre d'entraînement Raymond Kopa avant de prendre le train, direction l'aéroport de Roissy, d'où il ne partira jamais. Les avions de 10h20 et 15h30 vers Milan s'envolent sans lui, et pour cause, malgré le bon de sortie dont il disposait, aucun accord n'a été trouvé. "Je suis vite redescendu sur terre. J’ai commencé à perdre patience, c'était usant. J’étais fatigué mais je ne voulais pas me déconnecter des infos. Une fois, c’était oui, l’autre non", explique-t-il à L'Equipe. Ce n'est qu'à 17h que son agent lui dit que c'est fini.

Pas abattu par ce départ avorté, le joueur se dit prêt à faire une nouvelle bonne saison avec son club formateur, et ça (re)commence ce dimanche par un déplacement sur le terrain de Nantes (15h).