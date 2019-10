Raggi dézingue les dirigeants monégasques

Après sept ans de bons et loyaux services du côté de Monaco et pas moins de 230 matches disputés, Andrea Raggi, arrivé en 2012 sur le Rocher en provenance de Bologne, a quitté le club de la Principauté libre à l’issue de la saison dernière. En effet, le polyvalent Italien n’a pas été prolongé par les dirigeants monégasques, qui lui avaient pourtant promis l’inverse. De quoi l’avoir mauvaise…

"J’ai joué les six premiers mois de la saison dernière, en championnat et en Ligue des champions. Et après, stop. Il (Oleg Petrov, vice-président de l'AS Monaco, ndlr) fait venir Jardim en janvier et je n’ai plus joué, pas même dix secondes. C’était mon dernier contrat, je le savais", a d’abord lâché le défenseur de 35 ans, qui a effectivement été très peu utilisé la saison passée, cumulant un total de 11 matches dont seulement 6 en Ligue 1.

"On en a discuté tout au long de l’année. Il (Oleg Petrov, ndlr) m’a promis, promis et encore promis, assure l’ancien d’Empoli. J’ai eu deux rendez-vous avec Petrov durant lesquels il m’a dit: 'On sait qui tu es, ce que tu as fait pour le club, tout le monde t’aime et personne ne va te jeter à la poubelle'". C’est exactement ce qu’il m’a dit. Et puis j’ai vu. Il m’a pris et m’a jeté à la poubelle, comme ça (il claque des doigts)."