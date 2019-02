Quillot : "La Ligue 1 est prise en otage"

Ce mercredi en fin de matinée, la Ligue de football professionnel a délivré un nouveau communiqué. "Sur instruction de la Préfecture de Haute-Garonne, la rencontre Toulouse FC–EA Guingamp, comptant pour la 28e journée de Ligue 1 Conforama et initialement programmée le samedi 9 mars à 20h00, est décalée le dimanche 10 mars à 15h00". Ces annonces sont devenues monnaie courante depuis la mi-novembre et le début du mouvement des 'Gilets jaunes' qui secoue la France. La veille, le service communication de l'instance dirigeante avait aussi publié : "Sur instruction de la Préfecture de Gironde, la rencontre Girondins de Bordeaux–Montpellier Hérault SC, comptant pour la 27e journée de Ligue 1 Conforama et initialement programmée le vendredi 1er mars à 20h45, est décalée le mardi 5 mars à 19h00".

Ces messages s'additionnent, et c'en est trop pour Didier Quillot. "Depuis le début de la crise des gilets jaunes, il y a eu 49 demandes de report ou de décalage, 38 matches de L1 ont été décalés (39 désormais, ndlr) ou reportés et 6 de L2. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation pénalisante pour notre championnat, explique le Directeur général de la LFP dans les colonnes de L'Equipe. Le calendrier est maîtrisé à ce stade, mais on veut alerter. La Ligue 1 est prise en otage. Certaines décisions sont très difficiles à accepter". Le dirigeant de l'instance estime en effet que les autorités ne font rien pour arranger les choses. "Certains préfets font des efforts pour nous aider. Par contre, certains préfets sont difficiles à comprendre, comme celui de Gironde", étaye-t-il. Le bras droit de Nathalie Boy de la Tour reproche notamment à ce dernier le report de Bordeaux-Montpellier au mardi 5 mars, rencontre initialement programmée au vendredi 1er, date à laquelle le président Macron fera le déplacement sur Bordeaux. Mais le samedi, mouvement des gilets jaunes, et le dimanche, carnaval de Bordeaux...

La LFP ne se sent pas du tout aidée. Et la Préfecture de Haute-Garonne vient de transmettre une demande de report du match TFC-PSG, programmée le 31 mars, en raison du... carnaval de Toulouse. "Maintenant, avec la prolongation du mouvement, et les décisions prises qui sont difficiles à comprendre, nous refusons les demandes de report et nous négocions", ajoute Didier Quillot, tout en ne perdant pas de vue que les autorités ont toute latitude pour interdire la tenue d'un match si elles le souhaitent. Mais le directeur général souhaitait faire passer le message, espérant être entendu : "Les recettes de billetterie sont affectées", rappelle-t-il comme pour légitimer sa lassitude. Les coachs, les joueurs, les diffuseurs pâtissent également de la situation. "Enfin, il y a le problème de l'équité, plus on approche de la fin de saison".