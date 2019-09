Quel est ce mal qui ronge les Verts ?

Il y a encore quelques mois, les Stéphanois semblaient parfois marcher sur l'eau, et le jeu déployé comme les résultats enregistrés permettaient d'envisager un cycle prometteur pour l'AS Saint-Etienne. Au terme de la la saison, les dirigeants, bien conscients de l'importance d'un Jean-Louis Gasset très apprécié par le groupe, s'étaient résolus à propulser son adjoint, Ghislain Printant, sur le banc de touche pour répondre aux demandes du vestiaire. Le but était évidemment de conserver ainsi la belle dynamique de 2018-2019 pour faire au moins aussi bien cette saison, tout en caressant l'espoir de réussir un belle campagne en Ligue Europa. Oui mais voilà, en huit matches disputés depuis l'entame de l'exercice en cours toutes compétitions confondues, les Verts n'ont empoché qu'une seule victoire, et c'était lors de la 1ère levée de Ligue 1 à Dijon (1-2).

Ce dimanche, avant de se rendre à Nîmes pour une rencontre décalée de la 8e journée du championnat, l'ASSE est lanterne rouge du classement. L'état d'urgence est donc déclaré, et Printant sait qu'il vit très probablement ses dernières heures en qualité de numéro 1 stéphanois. Pour autant, l'ancien coach du SC Bastia notamment, ne cristallise pas les critiques des siens. Pour preuve, samedi, lors du traditionnel point presse d'avant-match, des représentants des Green Angels et des Indépendantistes ont réussi à s'immiscer pour partager leur point de vue face aux médias. "Si nous sommes là devant vous, c’est que la situation ne peut plus durer. Joueurs, staff, entraîneur ont été mis devant leurs responsabilités, dès le retour du déplacement à Angers. Il n’appartient maintenant qu’à eux de montrer un minimum de fierté et de révolte face à cette situation. Ils le savent, notre soutien sera indéfectible du moment qu’ils mouillent le maillot vert, ont indiqué les ultras.

"L'AS Saint-Etienne est prise en otage"

"Mais le mal qui ronge notre club ne se trouve pas sur le terrain ni sur le banc de touche. Il est bien plus profond et dure déjà depuis 15 ans. (...) Désormais deux choses qui séparent l’AS Saint-Étienne des autres clubs français: son palmarès bien sûr, mais aussi son organisation ridicule. Deux actionnaires-présidents, un directoire, un conseil de surveillance et pas de directeur sportif. Qu’importe le prestige ou l’expérience du staff, de Frédéric Paquet à Jean-Louis Gasset, le constat est le même. Tous deux sont partis à cause de l’incompétence de deux personnes: Bernard Caiazzo et Roland Romeyer. Tous se plaignent des mêmes maux: des désaccords permanents, des présidents ne supportant pas qu’on leur fasse de l’ombre et surtout, ne dialoguant même pas entre eux. Il n’est plus possible que les décisions sportives les plus importantes de notre club soient gérées par deux personnes différentes, avec deux visions complètement opposées".

Pour les supporters stéphanois, le problème est clairement identifié et gangrène encore et toujours ce club qui leur est si cher. Mais évidemment, à court terme, c'est donc le fusible Printant qui sautera, et qu'importe si ce n'est que de la poudre aux yeux. "L’AS Saint-Étienne est prise en otage par ces guerres de pouvoir. L’un habite à Paris, passant plus de temps sur les plateaux télés qu’à Geoffroy-Guichard, l’autre se dit trop fatigué et à bout de souffle pour gérer le club et au final, ni l’un ni l’autre ne tiennent les rênes quand le club s’enfonce", précise encore ce communiqué. Les deux hommes se savent dans le collimateur des supporters des Verts depuis des années, mais continuent d'officier. Cette nouvelle crise marquera-t-elle une prise de conscience ?