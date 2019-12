Quatre à cinq mois d’absence pour Youcef Atal (Nice) ?

On savait Youcef Atal blessé au genou droit, après un geste technique qui a viré au drame lors de la rencontre entre Nice et Metz (4-1) samedi soir. On savait le latéral algérien sur le point d’être opéré, comme communiqué par son club dimanche. Désormais, on connaît la durée d’indisponibilité du feu follet des Aiglons.

Selon L’Equipe, Atal va en effet manquer quatre à cinq mois de compétition et ne retrouvera donc les terrains qu’à un stade très avancé de cette saison. Un énorme coup dur pour Patrick Vieira, qui va devoir se passer des services de l’un de ses meilleurs éléments. Un élément polyvalent dont l’absence devra très certainement être comblée lors du prochain Mercato hivernal.