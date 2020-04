Quand Thauvin s'égarait, entre Lille et Newcastle...

Eté 2013

Hiver 2016

Aujourd'hui l'un des maillons fort de l'OM en dépit d'une saison gâchée par les blessures, le parcours de Florian Thauvin n'a pas été un long fleuve tranquille. Quand il explose à Bastia, le LOSC de Rudi Garcia l'achète à tout juste 20 ans, au mois de janvier, avant de le prêter pour six mois au club corse. Deux problèmes majeurs vont aboutir à un des plus beaux imbroglios franco-français du 21eme siècle : au Mondial U20, en fin de saison, Yaya Sanogo - transféré d'Auxerre à Arsenal - chambre son coéquipier en lui indiquant que lui aussi touche 45 000 euros mensuels, mais sans même avoir joué en Ligue 1 ; et puis il y a le départ de Rudi Garcia, celui qui l'avait recruté et se voit finalement remplacé par René Girard. Thauvin en profite pour partir au clash et rejoindre l'OM. En décembre, lors de son retour dans le Nord, il est copieusement insulté.En 2018, il revenait sur cet épisode pour Le Parisien : « Un joueur qui va au clash avec son club, ce n’est pourtant pas un acte isolé. Mais mon histoire a davantage été médiatisée. Peut-être parce que c’était pour rejoindre Marseille, un club qui n’est pas neutre. Par rapport à d’autres cas à peu près similaires, je n’ai pas bénéficié de la même indulgence. Mais je ne réclame rien. C’est juste un constat. Tout ça est désormais derrière moi. J’avais choisi, à l’époque, de ne pas m’exprimer sur ce sujet. Les dirigeants nordistes avaient dit, eux, beaucoup de choses dans les médias. Tout m’est retombé dessus. Ça a brouillé mon image. Désormais je suis heureux, car les gens ont appris à me connaître. Ils savent que je ne suis pas celui qu’on a décrit à cette période. »Beaucoup moins sulfureux au niveau éthique, le retour de Thauvin à l'Olympique de Marseille après seulement six mois à Newcastle démontrait au contraire une certaine autocritique, la preuve d'un original recul pour admettre ses erreurs. Les Phocéens en feront finalement une petite spécialité, avec Dimitri Payet un an plus tard (en janvier 2017) de retour de West Ham, puis Steve Mandanda revenant de Crystal Palace l'été suivant (Thauvin, lui, a été prêté deux fois par les Magpies avant de se réengager définitivement).« Tout le monde m’avait déconseillé de revenir, expliquait-il encore en 2018 (pour L'Equipe). C’était comme se jeter dans la gueule du loup. Je me suis bouché les oreilles, je me suis mis au travail, et je me suis imposé une ligne de conduite. Je n'avais pas perdu confiance en moi, mais je ne le regrette pas. Par le travail, tout est réalisable. Mais parfois, on se pose des questions. J’étais seul dans le nord de l’Angleterre avec ma compagne. C’était compliqué pour tous les deux. Je me demandais comment j’allais sortir de là. »https://www.youtube.com/watch?v=BJzQc-_EI04