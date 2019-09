Quand Benedetto était suivi par Dortmund...

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Dario Benedetto revient sur le jour où il s'est gravement blessé au genou, avec Boca Juniors, fin 2017.

"La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il y avait dans le stade des personnes d'un club européen important qui étaient venues pour moi, raconte le nouvel attaquant de l'OM. Lequel ? Le Borussia Dortmund. Ils avaient voyagé pour me voir, ils étaient entrés en contact avec mes agents... Comme le sélectionneur (Jorge Sampaoli) avait bien aimé mes matches, j'avais aussi la possibilité de jouer ma première Coupe du monde. Je sais qu'il y avait d'autres grands attaquants en course, mais j'avais bon espoir... Quand je me suis blessé au genou, je me suis dit : "Il n'y a plus de Coupe du monde, il n'y a plus d'Europe, il n'y a plus rien." La blessure est arrivée comme ça. J'ai poussé pour sauter, comme je le fais toujours, et le genou est parti en arrière. Ça ne m'a pas fait mal, mais j'ai tout de suite compris ce qu'était cette sensation que je n'avais jamais ressentie. J'ai pris sur moi. Par chance, j'ai bien récupéré."