Puel dit oui à l'ASSE

La succession de Jean-Louis Gasset sur le banc stéphanois était un challenge sans doute trop élevé pour Ghislain Printant. Dont la carrière en tant qu’entraîneur numéro un des Verts aura duré l’espace de dix matches en compétition officielle (*). Au coup de sifflet final d’un nul sans relief (1-1) concédé jeudi, à Geoffroy-Guichard, par l'ASSE devant Wolfsburg dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue Europa, RMC Sport était en mesure d'annoncer le nouvel entraîneur des Verts.

Sans surprise, Printant aura dirigé face aux Allemands sa dernière rencontre et l'ex-adjoint de Gasset cèdera sa place à Claude Puel pour le derby qui s'annonce dimanche face à Lyon (21 heures). Même si les dirigeants stéphanois avaient pu imaginer dans un premier temps opérer cette passation de pouvoir uniquement lundi, au lendemain du choc dans le Chaudron, à l’heure de la trêve internationale.

Avec un Directeur général...

Finalement, Puel, qui fut l'entraîneur de l'OL durant trois saisons (2008-2011) et sort, après une dernière expérience en Ligue 1 du côté de Nice (2012-2016), d'un bail de trois ans en Premier League, à Southampton (2016-2017), puis à Leicester City (2017-2019), devrait parapher dès vendredi un contrat jusqu'en 2022 et débarquer en compagnie de Jacky Bonnevay, son adjoint chez les Foxes. Mais aussi, selon L'Equipe, d'un nouveau Directeur général en la personne de Xavier Thuilot, qui collabora avec Puel du côté de Lille (2002-2008).

Invité à évoquer après ce dernier match européen le départ de Printant, le capitaine Loïc Perrin prétendait n’être au courant de rien : "On n’est pas maître de tout ça, nous on prépare les matches avec l’entraîneur qui est en place. Le match était bien préparé, on a fait ce qu’il fallait, mais le reste n’est pas de notre ressort." C’est pourtant bien Puel qui devrait préparer et diriger cette ASSE avant-dernière de Ligue 1 pour un derby, dont la dramaturgie ne sera qu’amplifiée par ce retour de l’ancien coach lyonnais sur le banc de l’ennemi juré. Ça promet !

(*) Le bilan de Printant, toutes compétitions confondues, est de 2 victoires, 5 nuls et 3 défaites.