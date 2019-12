PSG : Verratti et Herrera absents face à Montpellier

Tuchel : "Verratti et Herrera sont forfaits pour Montpellier. Il y a encore des doutes pour Gueye, nous verrons après l'entraînement" #PSG

— Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) December 6, 2019

Ainsi, l'Espagnol Ander Herrera et l'Italien Marco Verratti ne seront pas du déplacement à Montpellier samedi. Le coach allemand n'a guère communiqué de durée de convalescence pour les deux joueurs, mais estime que l'ancien joueur de Pescara sera de retour pour disputer le match contre Galatasaray en Ligue des champions prévu mercredi. « L'absence de Verratti change des choses, bien sûr. Il apporte de la qualité, un état d'esprit. Il joue toujours à 100 %, apporte de la confiance. On doit rester attentif avec son physique. On l'attend contre Galatasaray », a confié le coach allemand en conférence de presse dans des propos relayés par Le Parisien.Le PSG est en proie à une véritable hécatombe de milieux de terrain,ui qui fera l'objet d'un dernier test lors de la session d'entraînement de vendredi soir toujours d'après Tuchel.