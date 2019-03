PSG: Une série historique en attaque 

Vainqueur 3-0 face à Dijon, mardi, en quarts de finale de la Coupe de France, le PSG a conforté son statut de meilleure attaque d’Europe avec déjà 115 buts inscrits depuis le début de saison.

Les joueurs de Thomas Tuchel ont par ailleurs enchaîné un 39e match de rang avec au moins un but inscrit, la plus longue série du club dans son histoire. Pour trouver trace d’une rencontre au cours de laquelle le PSG n’a pas marqué, il faut remonter à mai dernier et au dernier match de la saison en Ligue 1 à Caen (0-0).