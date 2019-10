PSG-Tuchel: "Je n'aime pas ce qu'on a fait"

Malgré le large succès du Paris Saint-Germain ce dimanche face à l'OM (4-0, 11e journée de Ligue 1), le coach parisien Thomas Tuchel n'était visiblement pas satisfait de la prestation de son groupe sur la durée totale du match.

S'il a salué la première période maitrisée, il n'a en revanche pas du tout goûté le second acte proposé par ses hommes. "Il y a une grande différence entre la première et la deuxième période, a-t-il déclaré au micro de Canal+. Je n'étais pas content. Il n'y avait presque plus rien après la pause. On a perdu des balles dans la surface, il n'y avait plus de frappe cadrée. Toutes les statistiques ont chuté. Et c'est normal. Un match, c'est 90 minutes. Je n'aime pas ce qu'on a fait."