PSG-Tuchel: "Ce n’est pas normal"

Thomas Tuchel n’a que très peu goûté la prestation de ses joueurs, battus 2-1 vendredi soir à Dijon, dernier du classement avant ce match d’ouverture de la 12e journée de Ligue 1.

"On a perdu le match durant la première mi-temps. Parce que je pense qu’on a trois frappes au but alors qu'on en a 17 en deuxième période (pour 5 cadrées au total, ndlr). C'est une grande différence et j'attendais une grande différence dans la vitesse, la mentalité, les duels. On a joué plus simple en deuxième mi-temps donc c'était un meilleur match. Mais on a encaissé deux buts et concédé trop de frappes sur notre but. Ce n'est pas normal", a déploré l’entraîneur du PSG sur Canal+.