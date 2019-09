PSG-Tuchel: "Avec Gueye, on n’encaisse pas de buts"

Auteur d’une performance XXL face au Real Madrid (victoire 3-0 du PSG) mercredi dernier en Ligue des champions, Idrissa Gueye s’impose déjà comme un pion essentiel du dispositif de Thomas Tuchel. En conférence de presse ce samedi, en marge du choc de la 6e journée de Ligue 1 contre Lyon, l’entraîneur allemand a encensé l’ancien d’Everton.

"Avec lui (Gueye) on n’encaisse pas de buts. Il est une raison de l’équilibre de l’équipe. On a retrouvé cet esprit de défendre, avec Idrissa ça aide. On a recruté des joueurs avec cet état d’esprit. On a une personnalité différente. Nous avons la possession, c’est ce que nous voulons", a ainsi déclaré le coach parisien.