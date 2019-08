PSG-Thiago Silva: ''Ce n'était pas le véritable PSG''

Le capitaine du PSG Thiago Silva était évidemment très déçu après la défaite à Rennes (2-1), pour le compte de la 2e journée de Ligue 1, dimanche.

"C'était un match difficile. C'est difficile de parler. On a bien débuté et après on s'est relâché un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. On doit lever la tête. Ce n'était pas le véritable Paris Saint-Germain que l'on connait. On a bien travaillé mais c'est le début du championnat. Ils ont été plus solides. Il faut essayer de s'améliorer et bien se préparer", a-t-il lancé sur Canal+.

Le défenseur central a estimé que l’absence de Neymar n’était "pas une excuse".