Ce samedi, à la veille du déplacement du Paris Saint-Germain à Lyon pour le match de clôture de la 6e journée de Ligue 1, Thomas Tuchel s'est présenté face aux médias. Le technicien allemand a notamment confirmé que, de nouveau, son secteur offensif sera particulièrement amoindri.

Et pour cause, Kylian Mbappé reste sur le flanc, tout comme Edinson Cavani. Par ailleurs, Mauro Icardi et Pablo Sarabia manqueront également à l'appel.