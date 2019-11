PSG: Rico raconte ses débuts 

Après le forfait de dernière minute de Keylor Navas, Sergio Rico a disputé son tout premier match avec le PSG, samedi, lors de la victoire à Brest (1-2), pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. A la fin du match, le portier espagnol a savouré sa grande première dans le championnat de France.

"J’avais beaucoup d’envie. J’ai travaillé très dur pour profiter de cette opportunité. C’était le jour. Je suis heureux. Je pense que mes débuts ont été bons avec une victoire de l’équipe. Au final, c’est le plus important. Je suis très heureux et fier d’avoir pu défendre les cages de ce grand club. Je ne savais rien avant l’échauffement. Là, Keylor m’avertit qu’il a une petite gêne et qu’il va se tester, mais j’aurais été préparé de toute façon" a confié le portier espagnol", a expliqué le gardien de but prêté par le FC Séville, avant d’évoquer le rôle, pas toujours évident, de doublure: "Il faut avoir la même mentalité, comme si vous deviez jouer tous les matches. C’est très difficile, mais c’est la seule option pour être préparé. Nous avons beaucoup de matches, on joue trois compétitions. C’est un très grand effort, donc c’est normal que les blessures arrivent, et pas seulement à Keylor mais à tout le monde. Donc c’est pour ça qu’il faut être préparé, s’entraîner très durement tous les jours pour profiter de ces minutes".