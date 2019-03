PSG: Quand Neymar croise Ronaldo

Neymar continue sa convalescence au Brésil avant un retour prévu à Paris en début de semaine prochaine. Il devrait être de retour au plus tard mercredi pour encourager ses coéquipiers qui vont affronter Manchester United en 8e de finale retour de la Ligue des champions (Victoire 2-0 à Old Trafford à l'aller). La star du Paris Saint-Germain a rencontré Ronaldo et cela lui a manifestement fait très plaisir ! "Bonne surprise, Ravi de te voir mon idole. Merci pour la visite !", a tweeté Neymar avec une photo à l'appui... L'attaquant du Paris Saint-Germain peut désormais marcher sans béquille et aspire à revenir pour un éventule quart de finale de Ligue des champions.

Surpresa boa, bom te ver ídolo. Valeu pela visita !!! @Ronaldo pic.twitter.com/kTnZF6V5C6 — Neymar Jr (@neymarjr) 3 mars 2019