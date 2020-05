PSG : Prolongations en série chez les féminines

🆕🖊️ #Nadim2021



Le Paris Saint-Germain a confirmé lundi que son attaquante internationale danoise(32 ans), arrivée dans la capitale en 2019, avait prolongé son contrat jusqu’en 2021. Révélation française de la dernière Coupe du monde,devrait bientôt l’imiter. Notamment suivie par Lyon et Portland, l’attaquante tricolore de 25 ans s’apprêterait à parapher un nouveau bail de 3 ans, d’après RMC et Le Parisien. Elle aurait été convaincue par Leonardo, le directeur sportif brésilien du PSG, et verrait ses émoluments considérablement revus à la hausse.Mais le club parisien ne va pas s’arrêter là. L’Equipe affirme ainsi que l’éternelle, la Brésilienne qui a fêté en mars ses 42 ans, va prolonger d’une saison son contrat, tout comme la Polonaise(22 ans). De quoi contribuer à poursuivre un projet ambitieux destiné à mettre fin à l’hégémonie de l’Olympique Lyonnais ?