PSG: Neymar pourra bien fêter le titre

Suspendus pour le match de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1 entre le PSG et Dijon samedi soir (21h), Neymar, Marquinhos, Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Juan Bernat devraient pouvoir célébrer le nouveau titre de champion du club de la capitale sur la pelouse du Parc des Princes avec leurs coéquipiers.

"Les discussions entre le club et les instances permettront de célébrer l'ensemble des joueurs demain comme il se doit", a annoncé le PSG sur Twitter alors que, selon les règlements de la LFP, un joueur suspendu ne peut pas "être inscrit sur la feuille de match ; prendre part à un match officiel, à quelque titre que ce soit ; prendre place sur le banc de touche ; pénétrer sur l'aire de jeu avant, pendant et après le déroulement de la rencontre officielle ; être présent dans le vestiaire des officiels ; effectuer tout acte au nom et pour le compte du club ou le représenter, devant les instances ; siéger au sein de ces dernières."

Interrogé sur le sujet vendredi en conférence de presse, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel a estimé que c’était "absolument normal qu’ils soient au stade pour faire la célébration avec nous."