PSG-Nantes, les compos : Icardi sur le banc, Mbappé dans l'axe

En fermeture de la 16e journée de Ligue 1, Paris accueille Nantes ce mercredi soir au Parc des Princes.Face aux Canaris, les Franciliens se produiront avec un nouveau trio d'attaque. Mauro Icardi, l'habituel avant-centre, a été laissé sur le banc. Kylian Mbappé glisse dans l'axe, et Angel Di Maria en profite pour récupérer sa place en tant qu'ailier.



Les champions de France ne seront pas au complet lors de cette rencontre, puisqu’ils seront notamment privés de Marco Verratti (toujours blessé). Pour pallier ce forfait, Thomas Tuchel a fait confiance à Julian Draxler. L’International allemand est aligné en milieu relayeur dans 4-3-3 tout comme Idrissa Gueye, tandis que Marquinhos est de nouveau titulaire comme sentinelle. Cavani reste sur le banc du PSG

Derrière, et en l’absence de Presnel Kimpembe (suspendu), c’est Abdou Diallo qui retrouve une place dans l’axe. Le jeune français est associé à Thiago Silva, tandis que Layvin Kurzawa et Thomas Meunier occuperont les côtés. A noter qu'Edinson Cavani est de nouveau remplaçant. L'Uruguayen semble avoir définitivement perdu la confiance de son entraineur.



Côté nantais, Christian Gourcuff a apporté quelques changements par rapport à l’équipe qui avait battu Toulouse la semaine dernière. L’Algérien retrouve sa place dans l’entrejeu aux dépens de Touré. Et en attaque, Simon prend la place de Koulibaly.



Les onze de départ

PSG : Navas ; Meunier, Thiago Silva, Ab. Diallo, Kurzawa ; Marquinhos – Gueye, Draxler ; Neymar, Mbappé, Di Maria.

Nantes : Lafont ; Appiah, Pallois, Girotto, Cha. Traoré ; Abeid, Louza – Blas, Louza, Youan ; Simon.