PSG: Mbappé et Cavani titulaires contre Sydney

Sans surprise, Thomas Tuchel a décidé d’aligner Kylian Mbappé et Edinson Cavani d’entrée pour le match amical qui opposera le PSG au Sydney FC, mardi à Suzhou (14h). Les deux hommes seront associés à Pablo Sarabia sur le front de l’attaque.

Au milieu de terrain, le jeune Nianzou Tanguy Kouassi prendra place devant la défense, et sera épaulé par Ander Herrera et Julian Draxler. Derrière, le but gardé par Kevin Trapp sera protégé par Thomas Meunier, Thilo Kehrer, Abdou Diallo et Juan Bernat.

Le onze du PSG: Trapp - Meunier, Kehrer, Diallo, Bernat - Kouassi, Herrera, Draxler - Sarabia, Mbappé, Cavani.