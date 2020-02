PSG : La sanction de Neymar connue mercredi

En raison d'un premier carton jaune pour contestation et d'un second pour un mauvais geste à l'encontre de Yacine Adli, Neymar a été expulsé face à Bordeaux, dimanche soir au Parc des Princes lors de la victoire du PSG (4-3). Le brésilien va connaître sa sanction ce mercredi soir lors de la réunion de la commission de discipline de la LFP. De manière automatique comme prévu dans le barème des sanctions, il manquera le prochain match face à Dijon, samedi au Parc. Cependant, sa sanction pourrait être étendue. Il est à noter que Neymar n'avait été exclu qu'une seule fois en Ligue 1 avant dimanche soir, c'était face à l'Olympique de Marseille en octobre 2017 au Vélodrome.

Dans le meilleur des cas, Neymar aura 2 matches pour retrouver du rythme avant Dortmund



Le numéro 10 a été défendu par son entraîneur, Thomas Tuchel, en conférence de presse. Le technicien allemand a reconnu ne pas comprendre la sanction infligée à son joueur, expliquant notamment : «Si on veut parler de cette situation du deuxième carton jaune, il faut parler de toute la situation. Il joue un un-contre-un et son adversaire fait quelque chose que je n'ai jamais vu, il commet une faute sur cinq ou dix mètres, le quatrième arbitre est sur le terrain après cette faute, il n'y a pas de carton jaune et le match continue, avec le quatrième arbitre sur le terrain ! Je n'ai jamais vu cela ! Après, il est énervé. Ce n'est pas nécessaire de faire ça mais il est humain, est énervé après cette situation-là et il commet cette deuxième faute.»

Dans l'optique de trouver plus de rythme afin d'être dans une forme optimale contre le Borussia Dortmund, le 11 mars prochain, Neymar n'aura que deux rencontres au meilleur des cas : face à Lyon, le 4 mars en demi-finale de la Coupe de France, et contre Strasbourg, le 7 en Ligue 1.