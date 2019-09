PSG: La folle série s’arrête

Défait 2-0 à domicile par le Stade de Reims, le PSG est tombé de haut, mercredi, en clôture de la 7e journée.

En premier lieu parce que les Parisiens, restés invaincus toute la saison dernière à domicile, n’avaient plus perdu au Parc des Princes en Ligue 1 depuis leur revers face à Rennes en mai 2018.

Surtout, le club de la capitale restait sur une série historique de 63 rencontres de rang avec au moins un but inscrit, son dernier match sans but remontant justement à cette défaite concédée face au club breton (0-2) à domicile. Rien qu’en Ligue 1, le PSG avait ainsi aligné 44 matches avec au moins un but.