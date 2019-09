Il aura fallu attendre le temps additionnel de la rencontre et une merveille de retourné inscrit par Neymar, mais le PSG, en plus de s’imposer 1-0 face à Strasbourg et d’ainsi conforter sa place de leader, a également prolongé sa série de matches de Ligue 1 avec au moins un but inscrit.

Le club de la capitale en est en effet désormais à 61 rencontres de rang en ayant inscrit au moins un but. Un record dans l’élite.