PSG-Icardi: "J'ai hâte de découvrir le Parc des Princes"

En conflit avec les dirigeants de l'Inter Milan, Mauro Icardi a été prêté pour une saison au PSG avec option d'achat.

"Je remercie le Paris Saint-Germain pour la confiance qui m’est témoignée, indique l'attaquant argentin sur le site de son nouveau club. J’aurai à cœur de tout donner pour aider ma nouvelle équipe à aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Le PSG est devenu une place forte du football international, qui a attiré de très grands joueurs ces dernières années. La dynamique de performances est très forte à Paris, les ambitions sont très élevées et je suis certain que toutes les conditions sont réunies pour aller encore plus haut. Et j’ai hâte de découvrir le Parc des Princes, un stade réputé pour sa beauté et sa ferveur !"

Icardi portera le n°18.