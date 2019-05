PSG: Edinson Cavani capitaine et associé à Kylian Mbappé

Thiago Silva, Marquinhos et Presnel Kimpembe absents (blessure ou suspension) et Gianluigi Buffon remplaçant, c'est Edinson Cavani qui sera capitaine du PSG samedi contre Dijon (37e et avant-dernière journée de Ligue 1).

Kylian Mbappé est de retour, Angel Di Maria ou Thomas Meunier sont également titulaires, ainsi que le jeune Loïc Mbe Soh. Pour rappel, Neymar et Marco Verratti sont également suspendus.

Le 11 du PSG: Areola - Meunier, Mbe Soh, Kehrer, Kurzawa - Dani Alves, Paredes, Draxler, Di Maria - Cavani (cap.), Mbappé.