PSG: Diallo parle de son surnom "La Vieillesse"

A 23 ans, Abdou Diallo s'est engagé cet été avec le Paris Saint-Germain, en provenance du Borussia Dortmund. Malgré son jeune âge, le défenseur tricolore est surnommé "La Vieillesse". Il s'en est expliqué en cette fin de semaine. "C'est Thomas Lemar qui m'avait surnommé comme ça à Monaco. En fait, ça n'avait pas vraiment de rapport avec le foot, a-t-il indiqué à L'Equipe. Ça vient de comment je suis au quotidien. Je me comporte comme un petit vieux, je me couche tôt, j'ai besoin de calme. (rire.)" Et l'ancien joueur de Monaco et Mayence de poursuivre: "Je dois décrocher parfois à la maison, sinon ma femme me tue. Elle est issue d'une famille folle de foot, benfiquista. Elle me dit : "Toute mon enfance, on m'a bassinée avec le foot alors laisse-moi tranquille ! (rires)"