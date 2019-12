PSG : Comment le club va fêter ses 50 ans ?

En 2020, le Paris Saint-Germain soufflera sa 50e bougie. Un demi-siècle que les Parisiens ont prévu d'immortaliser, et pas qu'un peu. Entre match de gala, barbecue géant, cinéma et concerts, le club de la Capitale a vu les choses en grand. Dans l'attente d'une ultime confirmation du club parisien, le match des légendes entre actuelles et anciennes stars du club devrait se tenir le week-end du 29-30 août 2020 au Parc des Princes. Pour marquer le coup, le club parisien prévoit d'inviter 1970 personnes, un clin d'œil à l'année de sa création. Cette journée devrait se conclure sur un dîner de gala. La veille, la ville de Saint-Germain en Laye prévoit d'organiser un barbecue géant au Camp des Loges entre anciens.



En dehors de ces festivités, d'autres activités interviendront tout au long de l'année pour célébrer les 50 ans du club. Parmi elles, une PSG Run de 10 kilomètres avec départ et arrivée au Parc des Princes, et son parcours dans Boulogne-Billancourt et Paris. Dans le mythique stade du club auront également lieu deux ou trois séances de cinéma plein air en partenariat avec Mk2. Enfin, le stade situé à la Porte de Saint-Cloud accueillera trois concerts, dont Dadju le 7 juin. Un temps annoncé, Ed Sheeran, ne viendra finalement pas. Quant à Nekfeu, également cité, aucune officialisation n'a été faite.