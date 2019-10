PSG: Cavani et Mbappé sur le banc à Nice

Comme pressenti, Mbappé et Cavani sont sur le banc pour ce match d’ouverture de la 10e journée de L1 entre Nice et Paris. Icardi est aligné à l’offensive au côté de Choupo-Moting, avec Di Maria et Sarabia en soutien. En face, c’est un trio d’attaque qui se présente, incarné par les Ganago, Dolberg et Claude-Maurice.

Le onze parisien: Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Diallo - Sarabia, Herrera, Paredes, Di Maria - Icardi, Choupo-Moting.

Le onze niçois: Benitez - Burner, Herelle, Dante, Sarr - Danilo, Cyprien, Lees-Melou - Ganago, Dolberg, Claude-Maurice.