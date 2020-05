PSG : Après Neymar et Thiago Silva, Marquinhos quitte la France

Après avoir passé toute la période du confinement en France, Marquinhos est retourné au Brésil. Le quotidien Le Parisien indique que le défenseur brésilien a regagné l'état de Sao Paulo, imitant ainsi ses coéquipiers et compatriotes Neymar et Thiago Silva, qui avaient fait le choix de ne pas rester dans l'Hexagone il y a plus de deux mois.