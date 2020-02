Pourquoi Neymar (PSG) a été mis sous cloche avant Dortmund

Mardi soir, après la défaite du Paris Saint-Germain en huitième de finale aller de Ligue des champions, Neymar a pris l'initiative (jamais anodine chez lui) de se présenter devant les micros. Le message était le suivant : son absence lors des matches précédent le déplacement en Allemagne - en particulier Lyon, Dijon et Amiens - n'était pas de son ressort. « C'est difficile de rester quatre matchs sans jouer. Ce n'est pas mon choix, c'est le club qui a pris la décision, les médecins. On a beaucoup parlé. Moi, je n'ai pas aimé. Je voulais jouer, je me sentais bien. Le club a eu peur et ça retombe sur moi », a lancé le numéro 10 brésilien.

Leonardo à l'origine de la mise au repos de Neymar ?

Alors qui serait à l'origine de cette initiative ? Thomas Tuchel ? Leonardo ? Le staff médical ? Selon les informations de Téléfoot, c'est le directeur sportif du Paris Saint-Germain qui aurait pris cette décision. Conscient que l'état physique de sa superstar reste fragile au vu de son historique à ce stade de la saison (Neymar s'était blessé à la même période en 2018 et en 2019), Leonardo n'a pas souhaité prendre de risque avant cette échéance capitale. Reste à savoir comment sera géré le Brésilien lors des prochains matches d'ici la seconde manche, le 11 mars.