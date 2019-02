Pour Tuchel, "Manchester, c'est du passé"

Vainqueur 2-0 sur la pelouse de Manchester United mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des champions, le PSG a, d’après les statistiques, 100% de chances de se qualifier pour les quarts. Un pourcentage identique à celui d’il y a deux ans, quand les Parisiens avaient écrasé le FC Barcelone au même stade de la compétition (4-0), avant de subir un historique revers lors du retour au Camp Nou (6-1).

Une "remontada" encore dans toutes les mémoires, et un scénario cauchemardesque sur lequel Thomas Tuchel a été questionné samedi en conférence de presse. "Je n’étais pas là quand c’est arrivé, a-t-il rapidement évacué. Mais, vous le savez bien, je ne connais qu’une solution pour être prêt à chaque match, à chaque entraînement. Manchester n’est pas dans notre tête. C’est passé, et le retour n’est pas avant deux, trois semaines. Il faut être prêt mentalement pour le match de demain (à Saint-Etienne, ndlr). C’est la seule approche que je connaisse."

"Confiance en mon équipe"

Thomas Tuchel

Ne comptez donc pas sur le technicien allemand pour s’enflammer après ce résultat positif. "On a joué comme une équipe et on a très bien défendu. C’était une bonne soirée pour nous, un bon résultat, mais c’est du passé, poursuit-il. J’entends au restaurant, dans la vie quotidienne, que tout le monde est enthousiasmé. On peut savourer un jour, mais on doit tout de suite être prêt pour la suite. Ce n’est pas le moment de parler encore et encore de cette soirée. Maintenant, il y a un autre match. C’est le sport, et c’est aussi dangereux de repenser à ce moment."

Pour, l’ancien entraîneur de Dortmund, ses joueurs doivent surtout "continuer à travailler dur. Mais j’ai confiance en mon équipe. Les gars sont tous très professionnels. On a beaucoup de confiance, mais ce n’est pas fini, il y a encore Saint-Etienne, les Coupes, Montpellier… C’est bien pour la ville, les supporters, mais on doit toujours tout analyser et être critique avec nous-même."

Et malgré les 10 points d’avance, avec deux matches en moins, que comptent ses hommes sur leur dauphin lillois, Tuchel ne compte pas laisser filer le moindre match de championnat: "Dans un grand club comme le PSG, on a toujours la pression. Si nous voulons atteindre notre objectif, on doit encore montrer notre faim de gagner. Si tu es joueur ou entraîneur dans un club comme ça, tu dois toujours être prêt. Ce n’est pas possible de regarder le classement et de se dire que tel match est moins important qu’un autre. Il n’y a pas de possibilité de lâcher."