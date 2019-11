Payet valide la fête marseillaise

Après les paroles, les actes. La présence de Rudi Garcia sur le banc des visiteurs, dimanche soir au Vélodrome, était l’événement d'un choc Marseille-Lyon qui ne manque généralement pas de piquant. Dimitri Payet n'avait d'ailleurs pas hésité à attaquer son ancien entraîneur, vendredi devant la presse. Une sortie musclée de l'international français suivie d'une performance majuscule sur le terrain pour offrir la victoire à l'OM (2-1).

Un Payet enfin à son meilleur niveau, au moment propice, face au rival lyonnais que Marseille n'avait plus battu à la maison depuis 2014 en championnat. Le numéro 10 phocéen capable de transformer un penalty après six minutes d'attente pour une main de Thiago Mendes (1-0, 18e). Sur le deuxième but, le leader olympien est à la récupération et à la finition d'une frappe croisée (2-0, 39e). Mais c'est bien tout le onze olympien qui a bougé l'OL de Garcia, privé de sa star Memphis Depay.

Du moins pendant une mi-temps, intense, parce que les Gones sont revenus dans le match grâce à leur avant-centre. Moussa Dembélé a profité d'une erreur d'Alvaro Gonzalez pour relancer la partie de la tête (59e). Le buteur lyonnais a ensuite provoqué l’expulsion du défenseur central (64e), crispant des supporters phocéens déchaînés pour les 120 ans du club. André Villas-Boas n'a pas hésité à sortir Dario Benedetto pour tenir durant la dernière demi-heure. Un choix payant même si Martin Terrier a eu la balle d'égalisation (90e).

"On a joué avec notre cœur, savourait Payet au micro de Canal+. On avait mis en place un système et une idée de jeu et on a réussi à concrétiser. C’est un match qui nous donne envie de bien faire. Le contexte et la ferveur derrière nous, ça donne des ailes. J'ai beaucoup bossé, je reviens d'une longue suspension. Mieux je me sens physiquement, mieux je suis sur le terrain." Au classement, l'OM fait un bond en s'emparant seul de la deuxième place. Surtout, Marseille empoche enfin un match qui compte. Garcia ne peut pas en dire autant...