Payet, lui, reste à l'OM

La mine déconfite, Dimitri Payet a fait face à la presse ce mercredi dans la foulée de son entraîneur, Rudi Garcia, lequel a confirmé qu’il quittait le club phocéen après une saison 2018-2019 ratée. "On est tous déçus et affectés par cette décision, assure le capitaine olympien. Ce n’est pas celle que l’on voulait dans le fond... On a notre part de responsabilité dans ce qu'il vient de se passer. On n’a pas été au niveau, nous les joueurs, et c’est ce qui fait qu’on arrive sur ce dernier match de la saison (contre Montpellier, vendredi au Vélodrome, ndlr) pour terminer au maximum cinquièmes…"

"C’est plus facile de changer un entraineur que toute l’équipe"

Cet hiver, au détour d’une réunion de crise avec les supporters marseillais, Dimitri Payet s’était rangé derrière l’ancien technicien romain, l’assurant alors de son soutien au cœur de la tempête. Une loyauté qui dicte ce jour encore les mots du Réunionnais. "On a vécu des moments fort ensemble, je lui tire mon chapeau et lui souhaite bon vent. Je reste persuadé que c’était un bon choix de la part du président de lui confier ce projet." Le départ de Garcia est-il pour autant une bonne solution aux yeux des joueurs de l’OM ? "Je ne peux pas le dire… C’est plus facile de changer un entraineur que toute l’équipe, c’est sûr, mais est-ce le gage d’un rebond ? Non. Cela va dépendre du nouvel entraineur et surtout de nous, les joueurs."

Aussi Dimitri Payet martèle-t-il devant témoins. "Personnellement, je sais où je serai la saison prochaine ! Je serai là et j’espère faire une bien meilleure saison pour atteindre les objectifs que l’on s’est fixés. A l’image de toute l’équipe cette saison, j’ai plongé et ce n’est pas normal, je n’aurais pas dû. On avait à mon sens une meilleure équipe que la saison précédente mais personne n’a joué à son meilleur niveau, en tout cas pas au même moment… C’est une saison à oublier mais en même temps, il faut s’en servir pour attaquer le prochain championnat avec les crocs !" Fût-ce sans Europe. "C’est difficile à digérer de ne pas jouer l’Europe mais ça doit nous permettre d’être encore plus revanchards", claironne-t-il. Sans même se soucier du qu’en-dira-t-on. "Ceux qui veulent parler, ils le peuvent, ça fait dix ans que j’en ai l’habitude. Moi, je sais ce que j’ai à faire pour être performant."