Paris écrase Montpellier sur le tard

Le PSG a vaincu Montpellier (5-1) mercredi, en match en retard de la 17e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont marqué par Layvin Kurzawa (13e), Di Maria (45e+1), Petar Skuletic et Vitorino Hilton malheureux buteurs contre leur camp (73e, 78e) et enfin Kylian Mbappé (79e). Florent Mollet avait égalisé à 1-1 à la demi-heure de jeu (31e). Paris prend 15 points d'avance sur Lille, tout en disposant encore d'un match en moins. Le MHSC reste sixième avec 38 points, à deux unités de Marseille et Saint-Etienne.