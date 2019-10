Pallois ne craint aucun attaquant

Alors que Nantes est un étonnant deuxième de Ligue 1, les Canaris doivent en bonne partie leurs performances à celles de Nicolas Pallois, taulier de la défense de Christian Gourcuff. Le FCN n'a encaissé aucun but cette saison à la Beaujoire et l'ancien joueur des Girondins ne craint pas la venue ce vendredi soir de Monaco, et sa paire d'attaquants prolifiques.

"Est-ce que le duo Slimani-Ben Yedder m'inquiète ? Non, répond Pallois dans L'Equipe. Après, ça reste de bons joueurs, ils réussissent un bon début de saison. Mais on est aussi solides à domicile. Donc ça va être un bon match."

"Je ne pense pas qu'un grand attaquant m'ait fait mal."

D'une manière générale, Pallois ne fait pas de complexe d'infériorité vis-à-vis des buteurs qu'il croise sur les pelouses de Ligue 1. "J'ai joué contre de grands attaquants et ils n'ont jamais trop fait la différence, estime-t-il. Je ne pense pas qu'un grand attaquant m'ait fait mal. Après, Mbappé a des qualités athlétiques, de course, au-dessus, mais sinon..." Même pas Zlatan Ibrahimovic ? "Non, à chaque fois que j'ai joué contre lui, il n'a pas fait grand-chose, assure Pallois. Falcao ? Lacazette ? Non plus (sourire). Non, souvent, ça se passe bien. Forcément, ce sont de grands joueurs. Si j'évite qu'ils marquent, tant mieux pour moi. Mais aucun attaquant ne m'a impressionné plus que ça."

En début de saison, le roc des Canaris avait déjà fait parler de lui par son commentaire sur Dario Benedetto, après Nantes-Marseille (0-0) en août. A une question sur le style de jeu de Dario Benedetto, la nouvelle recrue phocéenne, Pallois avait répondu ceci: "Il n'a rien fait cet après-midi, on verra ça dans la suite du championnat." Une petite phrase qui était arrivée jusqu'aux oreilles d'André Villas-Boas, puisque l'entraîneur de l'OM en avait reparlé un mois et demi plus tard, pour souligner les bonnes performances de son attaquant argentin (*). On suppose que cette interview de Pallois va motiver les attaquants de l'AS Monaco...

(*) "Rappelez-vous de ce que Nicolas Pallois avait dit après le match à Nantes (0-0): ‘Je l’ai mangé, il est dans ma poche.’ Les choses sont un peu différentes maintenant", avait confié "AVB" en conférence de presse, en déformant quelque peu les propos du défenseur nantais.

