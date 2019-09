Osimhen ne s'arrête jamais !

Victor Osimhen est le petit phénomène du Losc en ce début de saison de Ligue 1 et, à ce rythme, il va devenir l’une des grandes attractions du football européenn. L’avant-centre nigérian de 20 ans, puissant mais aussi fin techniquement, a été un poison pour Strasbourg (2-0), mercredi soir, et a ainsi permis aux Dogues de l’emporter 2-0 à domicile, en inscrivant son 6e but en 7 journées de championnat et en donnant une 2e passe décisive.

Face aux Alsaciens, Christophe Galtier avait décidé de lancer Loïc Rémy aux côtés de Victor Osimhen aux avant-postes, mais son équipe a d’abord buté sur le traditionnel 5-3-2 de Thierry Laurey. Il faut dire que l’entraîneur lillois avait fait tourner, en ménageant des cadres comme José Fonte, Benjamin André et Jonathan Bamba, pour confier les clés du jeu à une paire Xeka-Renato Sanches brouillonne. C’est au bout d’une contre-attaque et grâce à une intervention ratée de Stefan Mitrovic que Victor Osimhen ouvrait le score (43e).

L’ancien prodige de Charleroi a manqué le doublé au retour des vestiaires, en ne cadrant pas une tête (46e), mais a fait preuve de lucidité pour mettre Loïc Rémy sur orbite pour le 2-0 (64e). Ce second but a tué des Strasbourgeois qui venaient de rater une grosse occasion par l’intermédiaire de Lebo Mothiba (63e)... "Il y a du talent, il faut rester concentré. On est en haut du classement et il faut maintenant gagner à l’extérieur", analysait André au coup de sifflet final, à trois jours d’un déplacement à Nice.