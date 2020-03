L’été prochain, et pour la troisième fois en autant de saisons, l’Olympique de Marseille pourrait changer de capitaine. C’est ce qu’a suggéré ce mercredi André Villas-Boas, le coach de l’équipe, en déclarant qu’il pourrait miser sur Bouna Sarr pour ce rôle si important après avoir accordé sa confiance à Steve Mandanda.



« J'étais très content de lui donner le brassard de capitaine, l'autre jour, parce que je le considère comme un leader, a commencé par confier le technicien portugais à propos de son numéro 17. Il reste le joueur le plus utilisé cette saison, que ce soit comme ailier ou latéral. Nous avons une très bonne relation, une relation d'une grande franchise. Je l'apprécie beaucoup. Son travail est irréprochable, il s'entraîne bien. C'est un mec charismatique, très apprécié du vestiaire. Je pense qu'il peut prendre encore une autre importance au sein du vestiaire d'ici à la fin de la saison et qu'il peut être capitaine la saison prochaine. »

A l’OM, Bouna Sarr fait partie des meubles

Derrière Mandanda et Payet, Bouna Sarr est le joueur le plus ancien de l’effectif olympien en ce moment. On peut même considérer que c’est à lui que revient ce titre honorifique puisque les internationaux français cités ont connus des passages ailleurs entretemps (à Crystal Palace et à West Ham respectivement). Avec le maillot olympien, l’ancien messin totalise 178 rencontres (8 buts et 9 passes décisives). Dans l’histoire du club, il n’y a que 17 joueurs qui ont porté cette tunique plus souvent que lui.