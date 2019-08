OM-Villas-Boas: "Des efforts spectaculaires"

L'Olympique de Marseille a remporté son premier succès de la saison à Nice mercredi lors de la 3e journée de championnat (2-1). Une victoire d'importance avec le premier but cette saison pour Benedetto et un penalty de Payet. De quoi redonner le sourire à André Villas-Boas qui s'offre également sa première victoire avec l'OM.

"C’est très bien pour le groupe. On attendait cette victoire depuis longtemps. Les dix jours sans match ont été longs. Les joueurs ont fait des efforts spectaculaires. Tactiquement et physiquement, ils ont très bien joué. Ils ont réalisé une performance complète. On mérite la victoire et j’espère que cela va nous donner de la confiance pour Saint-Étienne. Ils ont su bien réagir après le penalty discutable obtenu par Nice", a-t-il plaidé sur le site du club.