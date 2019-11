OM: Villas-Boas a aimé "l’agressivité et la combativité"

André Villas-Boas, l’entraîneur de l’OM, était évidemment très satisfait après la victoire de son équipe devant le Losc (2-1), samedi dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1.

"C’est une victoire méritée. Dommage pour le but qu’on prend car ça a apporté de l’imprévisibilité au match qu’on ne méritait pas. On a bien contrôlé la rencontre, on a bien joué dans ce match intense. On a mis ce qui nous avait manqué à Paris et à Monaco, c'est-à-dire de l’agressivité et de la combativité. L’équipe était très bien. C’est une très belle performance collective et individuelle pour tout le monde. J’espère qu’on pourra continuer à apporter une autre victoire contre Lyon. C’est un match très important pour l’équipe et les supporters", a lancé le coach portugais, comme le rapporte le site du club.

Les Phocéens se sont replacés à la 3e place, à égalité de points avec Nantes, à une semaine de recevoir l'OL au Stade Vélodrome.