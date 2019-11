OM: Un deuxième guère convaincant 

Vainqueur, dimanche de l’Olympique Lyonnais (2-1) en clôture de la 13e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille pointe désormais à la deuxième place du championnat, avec un point d’avance sur Angers et Saint-Etienne. Un classement qui doit en partie à la faiblesse de la concurrence, l’OM ne comptant en effet que 22 points avec six victoires, quatre nuls et trois défaites.

A tel point que pour retrouver un dauphin aussi peu solide, il faut remonter à la saison 2010/11 lorsque Lille pointait à la deuxième place du classement derrière avec seulement 21 unités au compteur.A noter également que l'OM est le premier dauphin de l'histoire à ce stade de la saison à afficher une différence de buts négative (-1).