OM: Un 4-4-2 avec Germain et Balotelli

Marseille reçoit Amiens ce samedi lors de la 25e journée de Ligue 1 (17h00). L'occasion de voir à l'oeuvre, pour la première fois d'entrée, la paire d'attaquants formée par Mario Balotelli et Valère Germain. Rudi Garcia associe les deux hommes dans un 4-4-2 où Florian Thauvin est positionné côté droit.

En défense centrale, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara sont reconduits en charnière. Maxime Lopez et Morgan Sanson sont associés au milieu de terrain. Dimitri Payet et Luiz Gustavo sont donc sur le banc de touche.